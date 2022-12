Cristiano Ronaldo, crépuscule brutal d’une légende

Ce n’était, pendant longtemps, qu’une triste rumeur à laquelle pas grand-monde ne daignait prêter attention. Et puis, elle a pris du galon, au point d’en devenir officielle ce vendredi : Cristiano Ronaldo a bien signé en Arabie Saoudite. Improbable dénouement d’un feuilleton qui aurait (sans doute) mérité un autre épilogue.

Cristiano Ronaldo, l’immortel. Pendant longtemps, on a cru que c’était le cas. Parce qu’à 35 ans passés, le Portugais continuait d’imposer ses propres limites au temps. Martyriser les défenses adverses, il l’avait toujours fait. Pourquoi subitement s’arrêter ?

Le 22 mai 2022 marque pourtant la fin d’une divine idylle. Mais, à l’époque, on ne le sait pas encore. Et comment pourrait-on, en fait ? Ronaldo vient de planter 18 buts en 30 matches de Premier League avec Manchester United pour entériner un come-back qu’il voulait réussi.

Et puis patatra, le retour de bâton. Brutal, inattendu, fulgurant. Avec Erik Ten Hag, le nouveau coach mancunien, le courant ne passe pas. Guerre d’égos et non plus des goals. Pour la 1e fois de sa carrière, CR7 est benché. Il n’est plus la plaque tournante, encore moins la star de l’équipe.