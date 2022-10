Cristiano Ronaldo buteur pour son "retour", le Monaco de Clement piétine encore, l’Union Berlin et l’AS Roma victorieuses

Dans le groupe H, l’AS Monaco entraîné par Philippe Clement, n’est pas parvenu à faire mieux qu’un partage 1-1 sur la pelouse de Ferencvaros. Les Monégasques ont longtemps mené grâce à un but de Ben Yedder à la demi-heure mais les Hongrois ont égalisé à une petite dizaine de minutes du terme par Zachariassen.

Tout est encore possible ou presque dans ce groupe H : Ferencvaros est en tête avec dix unités, Monaco est deuxième avec trois points de moins et derrière suit Trabzonspor et Crvena zvezda avec six unités chacun.

Les hommes de Clement affronteront Crvena zvezda pour décider de leur sort pour la suite de la compétition !