Cristiano Ronaldo bat le record de sélections internationales avec 197 capes

Cristiano Ronaldo a battu le record mondial de sélections en équipe nationale avoir été titularisé par Roberto Martinez jeudi avec le Portugal pour le match de qualifications à l'Euro 2024 contre le Liechtenstein.

L'attaquant de 38 ans, actuellement au club saoudien d'Al-Nassr, honore jeudi sa 197e sélection et dépasser le Koweïtien Bader Al-Mutawa avec qui il partageait le record jusqu'alors.

Ronaldo a fait ses débuts internationaux en août 2003 lors d'un match amical face au Kazakhstan. En bientôt 20 ans de carrière internationale, le capitaine portugais a affronté 70 nations différentes et participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2004, soit cinq Championnats d'Europe et cinq Coupes du monde. Il a remporté les deux premiers trophées majeurs de l'histoire de son pays : l'Euro 2016 et la Ligue des nations 2019.

Le quintuple Ballon d'Or détient déjà le record du monde de buts en sélection depuis le 1er septembre 2021 après avoir dépassé, grâce à un doublé face à l'Irlande, l'Iranien Ali Daei et ses 109 réalisations. Il compte désormais 118 unités et a l'occasion d'augmenter ce total ce jeudi soir. Il cumulera ainsi deux des plus importants records du football de sélection masculin. Après le Liechtenstein, le Portuga ira affronter le Luxembourg dimanche.