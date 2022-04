Cristiano Ronaldo, avec un triplé, tire encore Manchester United d’un mauvais pas face à Norwich (3-2)

Certains disent qu’il est le problème, d’autres la solution : pendant ce temps-là, lui, il marque. Cristiano Ronaldo a encore tiré Manchester United d’un bien mauvais pas ce samedi après-midi face à Norwich. Il a tout simplement inscrit les trois buts de son équipe (3-2).

Il a d’abord permis aux siens de mener deux buts à zéro, avant d’être rejoints par l’équipe lanterne rouge de Premier League. CR7 connaissait alors sa mission, en mettre un en plus que l’adversaire du jour : et c’est ce qu’il a fait ! Sur un coup franc, il a offert les trois points aux Red Devils à un quart d’heure de la fin. Une victoire aussi importante numériquement parlant, qu’elle ne l’est moralement. Trois points perdus face aux derniers de Premier League auraient un peu plus enfoncé les Mancuniens dans la crise.

Le triplé de Ronaldo qui n'est pas sans rappeler ses derniers buts en Premier League, également au nombre de trois et également décisifs puisqu'ils avaient permis à ManU de battre Tottenham 3-2 également.

United qui se donne un petit peu d'air au classement, provisoirement cinquième, mais avec des adversaires direct ayant disputé un ou deux matches de moins.