Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé, mate Al-Hilal et remporte la Coupe arabe des champions avec Al-Nassr

Et de un pour Cristiano Ronaldo ! Le quintuple Ballon d’or a remporté son premier trophée avec Al-Nassr, samedi, en prenant le meilleur sur Al-Hilal en finale de la Coupe arabe des champions, l’équivalent arabe de la Ligue des champions européenne.

C’était déjà lui qui, au stade précédent, avait propulsé les siens en finale en marquant un penalty contre les Irakiens d’Al-Shortaz (1-0). Ce soir, le spécialiste des finales, l’homme des grands moments, a une nouvelle fois porté son équipe vers la victoire.

Face à Koulibaly, Ruben Neves, Milinkovic-Savic et Malcom, "CR7" et ses nouveaux compères l’ont emporté 1-2 en prolongation après avoir pourtant été menés… et réduits à 9. C’est d’abord l’inévitable Ronaldo qui a répondu à Michael (1-1, 74') en véritable renard des surfaces qu’il est devenu, avant de s’offrir un doublé en prolongation d’un coup de tête rageur (1-2, 98').

Bien qu’il ait tout gagné (ou presque…) dans sa carrière, le Portugais a fêté son but victorieux comme s’il venait de remporter une 6e Ligue des champions.

Seul point noir au tableau, l’attaquant, touché au genou, est sorti en larmes en fin de match. Il est néanmoins remonté sur la pelouse pour faire la fête avec ses coéquipiers.