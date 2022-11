Cristiano Ronaldo à Burnley ? Vincent Kompany répond avec humour : "On a besoin de joueurs capables de courir"

Alors que la Coupe du monde attire tous les regards de la planète football, un autre gros évènement s’est produit ce mardi soir puisque Manchester United a officialisé le départ de Cristiano Ronaldo.

Présent sur le plateau de la BBC aux côtés de Gary Lineker, Didier Drogba et Alan Shearer pour analyser la rencontre entre la France et l’Australie, Vincent Kompany a été invité à réagir sur la fin de l’histoire d’amour entre CR7 et le club mancunien.

Lineker en a alors profité pour demander au coach de Burnley s’il souhaiterait avoir le quintuple Ballon d’or dans son équipe. Ce à quoi l’ancien capitaine des Diables a répondu, sourire en coin. "On a besoin de joueurs capables de courir".

L’attaquant de 37 ans tentera de démontrer le contraire lors de l’entrée en lice du Portugal face au Ghana ce jeudi à 17h.