"Cristiano" - Livre de Thierry Marchand

Thierry Marchand parle des différents entretiens qu'il a eus avec Cristiano Ronaldo et qui ont fait tomber les préjugés liés à l'image de la star portugaise. "On ne connaît Cristiano qu'en le côtoyant de près. Tout ce qu'il peut montrer avec les démonstrations et les célébrations, c'est son côté "m'as-tu-vu", son côté un peu agaçant. Mais il a un côté attachant, c'est quelqu'un d'entier, d'écorché vif, de blessé dans sa chair. Il n'y a aucun calcul dans sa personnalité."

A travers cet ouvrage, il explique la naissance d'une complicité au fil des années. "Cristiano est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent.", commente-t-il. Il ironise ensuite, "j'ai eu le loisir de le rencontrer 9 fois. Son communicant m'avait dit que c'était un privilège déjà de le rencontrer une fois dans une vie de journaliste". "De nos rencontres sont nées une liaison, une relation feuilletonnée, souvent en lien avec le Ballon d'Or. Dans mon livre, j'ai voulu raconter, non pas une biographie de la star, mais, mon Cristiano à moi", termine Thierry Marchand.