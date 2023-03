Cristiano Biraghi a-t-il inscrit le but de l’année avec la Fiorentina ?

Le défenseur de la Fiorentina Cristiano Biraghi a inscrit son premier but de la saison lors de la 24e journée de Série A face à l’Hellas Vérone. Ce but pourrait déjà être le but de l’année.

La Fiorentina n’a pas fait dans le détail en s’imposant 0-3 à l’Hellas Vérone ce lundi soir en match d’alignement de la 24e journée de Série A. Si Barak (12e) et Cabral (38e) ont donné l’avantage aux visiteurs, c’est surtout le 3e but, celui de Cristiano Biraghi qui vaut le détour.

On joue la 89e minute de la rencontre et le jeu est interrompu à cause d’un joueur de la Fiorentina qui est à terre. Sans se poser de question, Cristiano va d’un joli lob du gauche derrière la ligne médiane inscrire le 0-3. Un but à voir et à revoir sous tous les angles.

Avec cette défaite, le club de Vérone reste 18e avec 17 points à 3 longueurs de La Spezia, 17e et premier club hors de la zone rouge. La Fiorentina est 12e.