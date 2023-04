Cristal Park (Seraing) : l’architecte veut être payé et attaque la Spaque

L’un des architectes du Cristal Park, Christian Sauvage, réclame devant le tribunal de l’entreprise de Liège que des factures pour 360.000 euros lui soient payées. C’est à la Spaque, société publique pour la dépollution, qu’il réclame cet argent.

Plans, maquettes, dossiers de permis, l’architecte Christian Sauvage a travaillé plus de dix ans sur le projet, jusqu’à obtenir un prix international… sans arriver à tout se faire payer. Au total, c’est 700 mille euros qu’on lui doit. A cause de cette histoire, cet architecte a dû mettre son patrimoine en vente. "Quand on compte sur deux millions d’honoraires, on investit pour y faire face, en matériel et en moyens humains" commente l’architecte "et on s’y consacre plutôt que de chercher d’autres marchés".

"Monsieur Sauvage s’est fait gruger dans le cadre du Cristal Park" explique son avocat Thibault Swennen. "Comme un certain nombre d’autres personnes, il n’a jamais été payé pour ses prestations. L’argent s’est évaporé et on a très peu de chances de récupérer de l’argent auprès de la curatelle, à mon avis."

Si l’architecte réclame ses sous à la Spaque, c’est parce qu’elle s’était engagée à le payer explique l’avocat de l’architecte. La Spaque, selon ses avocats ne s’est au contraire engagée à rien et ce n’est pas à elle de payer.