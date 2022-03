Cristal Park : quarante millions d’euros, mais où restent les emplois ?

Le plus en difficulté financière, c’est moi !

Pierre Grivegnée a officiellement quitté ses fonctions. "Celui qui est le plus en difficulté financière, c’est moi" assure-t-il. Il estime à plus de six millions d’euros les sommes investies par sa société SPECI dans le projet. Il nous explique ne plus se payer depuis deux ans. Alors qu’auparavant, il facturait "21.000 euros par trimestre". "Quand on ne paie pas les corps de métier, on ne se paie pas soi-même", mais "ce n’est pas vrai que ça ne bouge pas" se défend-il. "Et l’argent a servi à acheter et rénover du patrimoine immobilier". "Le principe, c’est ça : il faut faire attention à ce que les investissements publics ne dépassent jamais la valeur réelle des actifs immobiliers qui peuvent être valorisés". "Quand on me dit : vous avez dépensé six millions pour rénover le château, je réponds : venez voir ! Venez voir ce que c’est !"

Pourtant, il jette l’éponge : "Ce n’est plus moi qui dois porter le projet. Il faut une équipe. Les négociations avec les différents partenaires, ce n’est plus moi qui peux les porter." "Vous avez constaté qu’on ne vous croyait plus ?" "Non seulement je le constate, mais moi-même je me dis que je perds de la crédibilité. Donc vis-à-vis d’un investisseur extérieur, je préfère clairement que ce soit quelqu’un d’autre. Moi, ce qui m’intéresse, c’est que le projet sorte." "Vous avez eu l’impression de lire du doute dans les yeux de vos interlocuteurs ?" "Euh, oui."

Pour quel résultat ?

L’argent public a plu sur le projet. Combien d’argent public ? Une quarantaine de millions d’euros selon les estimations de notre enquête. Des investissements, des subsides, des prêts, des investissements transformés en prêts, venus de l'Europe, de la Région, de la Ville, d'Ogeo, de Noshaq, de NEB, mais plus on creuse et plus on en trouve. Le bourgmestre Bekaert comptait dix-sept millions au conseil de novembre dernier. Puis ça a été trente "dont 28 dans des acquisitions de bâtiments et de la réhabilitation" dans le document d’Immoval lu par l’échevine Crapanzano. Ce flux de fonds publics est peut-être ce qui a assuré jusqu’ici la pérennité politique du Cristal Park : tout arrêter, c’est perdre tout l’investissement. Mais il faut bien constater qu’après quinze ans, le résultat du Cristal Park en matière de créations d’emplois est nul.