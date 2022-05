Cristal Park : pourquoi Eloy s’en va

Le groupe Eloy était présenté il y a à peine quelques mois comme le sauveur du projet Cristal Park à Seraing. Finalement, il n’en sera rien. Au moins provisoirement. Il se confirme qu’en mars dernier, Eloy a fermé la porte. Le groupe ne sera pas le sauveur quasi-miraculeux d’un projet de reconversion qui n’en finit pas de ne pas aboutir.

La "complexité" et "l’opacité" qui ont fait reculer Eloy

" Nous préférons permettre au dossier de se stabiliser politiquement" a expliqué Eloy dans un communiqué, "afin d’être dans une dynamique plus propice à sa concrétisation. Le peu de collaboration du management précédent était pénalisant, dû notamment à l’opacité sur la transmission et l’explication du passif du dossier. Ses multiples engagements de toutes sortes ont largement complexifié le développement du projet. Nous restons cependant confiants concernant sa faisabilité, pour autant que les acteurs publics et privés s’entendent pour simplifier l’ancien schéma de développement."

En d’autres termes, après avoir examiné le projet, le sauveur pressenti n’a pas eu suffisamment confiance pour risquer son argent. Ce n’est pas le premier investisseur qui est annoncé au Val Saint-Lambert et qui s’en va sur la pointe des pieds sans avoir, finalement, mis un sou dans le projet.

L’échevine Laura Crapanzano rappelle avoir évoqué ce retrait au conseil communal de mars dernier. "Nous ne pensons pas" assure l’échevine et administratrice d’Immoval, "que ce soit la mauvaise réputation du projet ou une nouvelle information dont ils n’auraient pas eu connaissance avant la tenue de leur conseil d’administration" qui ait mis un terme à leur intérêt. "La réputation du projet n’a jamais été un argument chez Eloy pour justifier leur retrait. On en a beaucoup discuté avec eux, pendant les négociations. Ils ont eu accès à des documents, contrairement à certains investisseurs qui se sont retirés bien avant. Donc, non, je ne pense pas que ce soit ça la raison" qui les a fait changer d’avis.

Rendez-vous à la chambre des entreprises en difficulté

Un "nouveau" patron a pris le pouvoir dans la société Immoval. Pour rappel, cette société est chargée, depuis le début, de finaliser le projet de Cristal Park. Il s’agit de réaliser un vaste complexe commercial, touristique et de loisirs sur le site des anciennes cristalleries du Val Saint-Lambert. La structure qui associe entreprise privée et pouvoirs publics a attiré subsides et prêts, sans que ce soit suffisant pour séduire un partenaire. Sur le terrain, après les effets d’annonce, à peu près rien de ce qui était prévu n’existe.

Le "nouveau" patron, c’est Guido Eckelmans. Il est présent dans le projet, comme actionnaire, depuis le début. Il s’est entouré d’une équipe neuve, avec deux juristes et un financier. Il a rendez-vous le 31 mai prochain au tribunal de l’entreprise. Pas pour une faillite assure-t-il, ni pour une procédure de réorganisation judiciaire, même si à ce stade la PRJ ne peut pas être exclue non plus nous a précisé l'avocat Alexandre Wilmotte. C’est à la Chambre des entreprises en difficulté que les nouveaux dirigeants d'Immoval sont attendus. Guido Eckelmans pense avoir convaincu le juge que le projet de Cristal Park pouvait encore aboutir.