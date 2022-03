Cristal Park : le PTB réclame un conseil communal exceptionnel

Le groupe PTB de Seraing demande une réunion exceptionnelle du conseil communal le 1er avril prochain "afin de garantir la transparence, de récupérer l’argent public, les terrains et le patrimoine immobilier ainsi que des mesures pour interdire la construction de logements et de bureaux dans la forêt ou dans les prairies du site. Les pouvoirs publics, qui sont très largement majoritaires dans les sociétés anonymes Immoval et Valinvest doivent reprendre la main complètement sur le dossier.

Une gestion publique et transparente doit être imposée. Il faut notamment avoir accès aux flux financiers de ces sociétés afin d’identifier l’utilisation des 40 millions et décider, si nécessaire, de récupérer l’argent injecté."

Le projet de Cristal Park a été lancé en 2008 au Val Saint-Lambert et comme nous l’écrivons ce matin, ses résultats en termes de création d’emplois ne sont pas à la hauteur des promesses faites à l’époque.