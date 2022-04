Cristal Park : le PTB et Ecolo veulent un conseil communal exceptionnel

Le groupe PTB de Seraing demande une réunion exceptionnelle du conseil communal le 1er avril prochain "afin de garantir la transparence, de récupérer l’argent public, les terrains et le patrimoine immobilier ainsi que des mesures pour interdire la construction de logements et de bureaux dans la forêt ou dans les prairies du site. Les pouvoirs publics, qui sont très largement majoritaires dans les sociétés anonymes Immoval et Valinvest doivent reprendre la main complètement sur le dossier.

Une gestion publique et transparente doit être imposée. Il faut notamment avoir accès aux flux financiers de ces sociétés afin d’identifier l’utilisation des 40 millions et décider, si nécessaire, de récupérer l’argent injecté."

Le groupe Ecolo soutient cette demande. Ecolo souhaite que soit nommé "un manager de crise indépendant". Ecolo demande aussi un "audit externe indépendant sur Immoval et les sociétés qui gravitent autour dans lesquelles le public est actionnaire (Valinvest notamment) et une refonte complète du projet qui respecte l'environnement."

Le MR ne soutient par contre pas la démarche : "si les articles de presse parus ces derniers jours quant à l’existence d’une information judiciaire ne nous rassurent pas, nous ne voyons pas en quoi ils justifient la convocation d’un conseil communal dans un délai de 48 heures, alors même que le dossier a largement été abordé il y a 10 jours et le sera très certainement encore lors du conseil du 25 avril prochain." Le groupe MR demande plutôt une visite du site pour les conseiller communaux et assure qu'il sera "intransigeant quant à la transparence totale à obtenir" sur la gestion du dossier.

Le projet de Cristal Park a été lancé en 2008 au Val Saint-Lambert et comme nous l’écrivons ce jeudi matin, ses résultats en termes de création d’emplois ne sont pas à la hauteur des promesses faites à l’époque.