Cristal Park : la société SPECI elle aussi en faillite

Le projet du Cristal Park devait relancer une activité économique, touristique, commerciale et immobilière sur l’ancien site des Cristalleries du Val Saint-Lambert à Seraing. Malgré les millions d’argent majoritairement public mobilisés, le projet n’a pas abouti. Les mille emplois annoncés n’ont jamais été créés.

La RTBF et Le Vif ont enquêté toute une année sur ce projet et ont révélé le 7 juillet dernier une série de fausses factures réalisées par l’ancien patron du projet, Pierre Grivegnée, pour un montant total de 900.000 euros. Pierre Grivegnée, en aveux sur ces faux, est détenu depuis la mi-octobre sous bracelet électronique. Il est accusé d’abus de biens sociaux. Pierre Grivegnée, en plus d’être le second actionnaire de SPECI, en était l’administrateur-délégué.

Cette faillite n’est pas vraiment une surprise. SPECI ne gagnait plus d’argent. Son image était abîmée. Le rapport de gestion 2021 montre une série de dépenses inexpliquées de Pierre Grivegnée. Et Guido Eckelmans avait annoncé en novembre dernier qu’il lâchait tout et qu’il ne comptait plus remettre de fonds dans la société. Le tribunal de l’entreprise semble en avoir tiré les conclusions et a mis SPECI en faillite.