Cristal Park : dettes, gestion brouillonne, que savaient les politiques et depuis quand ?

On retrouve effectivement Pierre Grivegnée dans le “Pôle Village”, un projet immobilier et de loisirs qu’il tente d’implanter à Francorchamps. Les premières et dernières mentions de ce “Pôle Village” dans la presse datent de 2016. Pierre Grivegnée développe aussi depuis 2019 un projet d’éco-village en Italie. Ce resort dans lequel l’ex-patron d’Immoval prévoit d’investir deux millions d’euros avec plusieurs partenaires doit ouvrir à la clientèle “soit partiellement, soit totalement, au printemps 2022”. Cela peut étonner de la part de quelqu’un qui nous a confié “avoir perdu sa crédibilité” et dont la société sérésienne dont il était chargé n’arrivait à payer ni l’électricité, ni le gaz, ni les primes d’assurance incendie. Ici aussi, nous aurions aimé que Pierre Grivegnée puisse nous apporter son point de vue.

Fallait-il tout arrêter ?

Depuis tout ce temps, vu le manque de résultats et l’argent public mobilisé, les politiques sérésiens auraient-ils dû retirer la prise ? C’est ce qui transparaît du discours de l’opposition PTB. PS et MR, dont il faut penser qu’ils connaissaient les difficultés du projet, voyaient les investissements déjà consentis et les emplois au bout du tunnel.

Jean-Luc Pluymers insiste : la Ville de Seraing a "gagné de l’argent" en confiant la gestion à Immoval : “Le château lui coûtait entre 250.000 et 400.000 euros par an. Multipliez par 20 ans, ça fait huit millions d’économies." L’ancien président du conseil d’administration croit toujours que le projet est intelligent et peut se réaliser. Notez que le nouveau patron, Guido Eckelmans, n’est ni un inconnu, ni un nouveau venu. Il est l’un des grands propriétaires de kots à Louvain-la-Neuve. Il est surtout actionnaire de SPECI, aux côtés de Pierre Grivegnée, depuis 2002.

Le conseil communal de ce lundi abordera de nouveau la question du Cristal Park. Une commission spéciale doit commencer à travailler sur le sujet dans les semaines qui viennent. L’opposition PTB souhaite que ses débats se tiennent en public. La majorité socialiste lui oppose le réglement d’ordre intérieur qui “spécifie que les commissions se déroulent à huis clos”. Le MR est du même avis : “une commission du conseil en séance publique, c’est juste illégal” nous a répondu le conseiller Fabian Culot. Ecolo se demande ce que seront “les pouvoirs supplémentaires d’une commission par rapport à une séance du conseil communal” et “pourquoi les informations données en commission seraient plus fiables”. Ecolo demande “un audit indépendant et un management de crise” et annonce avoir déposé un projet de délibération qui sera soumis au vote.