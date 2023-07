Crisnée: un bassin pour tester la recharge maîtrisée des nappes phréatiques

Les ressources en eau ne manquent actuellement pas en Wallonie. Pourtant, depuis quelques années, les périodes de sécheresse sont en augmentation. C’est une conséquence du changement climatique, et cela pourrait encore s’aggraver. D’où la nécessité de prévoir des solutions pour le futur. Une de ces solutions a été présentée ce jeudi à Crisnée.

Un projet nommé "Marwal"

Garantir des niveaux satisfaisants pour les nappes phréatiques malgré la multiplication des périodes de sécheresse, c’est un point d’attention particulier pour les responsables de la gestion de l’eau. Et parmi les pistes de solutions, il y a le projet Marwal. Il concerne la recharge maîtrisée des nappes d’eau souterraines de Wallonie.

Ce projet associe l’Université de Liège, la Société publique de Gestion de l’Eau et la Société wallonne des Eaux. Un bassin d’essai a pour cela été installé à Crisnée. "Le but des essais, c'est de remplir le bassin avec de l'eau avec des capteurs qui sont au fond du bassin qui vont mesurer la hauteur d'eau, et de voir en combien de temps cette eau s'infiltre sachant que, plus elle s'infiltre vite, plus on a une capacité d'infiltration et de recharge de la nappe, ça veut dire qu'on pourra recharger des volumes plus importants dans ces conditions-là" explique Serge Brouyère, coordinateur du projet.

On est largement au-delà de la recharge naturelle

Sur base des premiers essais, peut-on dire que c'est déjà concluant? "On n'a pas encore toutes les données du problème d'un point de vue économique" répond le coordinateur du projet, "c'est quelque chose qui va venir un peu après dans le projet, de voir quel est le volume d'eau qu'il faut recharger pour que ça devienne rentable d'un point de vue environnemental et économique, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà comme ça, si on a à peu près un mètre d'eau en 5 ou 6 jours qui recharge, c'est déjà assez significatif. On est largement au-delà de la recharge naturelle."

Les résultats complets de l'essai sont attendus pour fin 2024.