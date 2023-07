Crisnée : les hôtesses de charme interdites de vitrine

Des hôtesses de charme et des prostituées en vitrine, il y en a encore sur la nationale 3 qui relie Liège et Saint-Trond.

Mais peut-être plus pour longtemps. A Crisnée en tout cas, cette exposition humaine est désormais interdite. Les bars pourront rester ouverts mais plus question de dames en petite tenue en vitrine et les enseignes suggestives doivent aussi être enlevées.

La volonté de la commune est claire : faire disparaître ces bars de façon légale en mettant des bâtons dans les roues des propriétaires. Pour Crisnée, c’est une image dégradante de la femme et c’est source d’insécurité routière avec les voitures qui ralentissent ou encore font des demi-tours intempestifs.

Pour l’instant, Crisnée fait cavalier seul mais la commune voisine d’Oreye pourrait embrayer. Pour l’instant, Oreye analyse les conséquences de cette décision avant d’agir.