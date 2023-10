Crises économiques, géopolitiques et climatiques : combien de temps ça va durer ?

En cette période troublée, il y a des livres qui parfois tombent à pic et c’est le cas du livre qui sort ce jeudi et rédigé donc par le journaliste économique François Lenglet et dont le titre dit tout en quelque sorte. ‘’Combien de temps ça va durer ?’’ Sous entendu combien de temps vont donc durer ces crises géopolitiques, économiques et climatiques ?

La réponse de François Lenglet, c’est que ce changement de monde, cette transition globale en quelque sorte, aura pour unité de temps la génération, c’est-à-dire une vingtaine d’années. Et il ajoute que si les transitions sont aussi longues, c’est parce qu’il faut du temps pour qu’une génération supplante celle qui se trouve incapable de résoudre la crise qu’elle a causée. Et François Lenglet précise même que c’est le principal avantage d’une guerre, c’est qu’elle déclenche le renouvellement forcé des élites et donc du logiciel collectif. Et c’est vrai qu’en temps de paix, le processus, il est plus long, il est rythmé par la démographie et par le vieillissement des individus…