Crise ukrainienne et explosion des prix de l’énergie (direct) : de nombreuses questions posées au gouvernement dès 13 heures, à la Chambre

Comme chaque jeudi, la Chambre des Représentants tient sa traditionnelle séance plénière, marquée par les questions orales posées aux ministres du gouvernement fédéral.

La guerre en Ukraine et ses implications, notamment l’arrivée de réfugiés ukrainiens en Belgique font l’objet d’une quinzaine de questions adressées conjointement au Premier ministre, Alexander De Croo et au secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi.

L’explosion des prix de l’énergie est aussi au menu des échanges, avec une dizaine de questions destinées à la ministre de l’Energie, Tine Van der Straeten et au vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, alors que le gouvernement examine toujours les différentes manières d’intervenir pour alléger la facture énergétique des ménages et des entreprises.