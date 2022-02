Crise ukrainienne et blocage du gazoduc Nord Stream 2 : "la Russie tient énormément à son statut de fournisseur fiable"

Mais finalement, si l’Europe veut diversifier ses sources d’approvisionnement, est-ce parce qu’elle considère la Russie n’est plus un fournisseur fiable ? Parce ce qu’a priori, la Russie dépend des recettes du gaz et a donc intérêt à le livrer…

La Russie dépend des recettes du gaz et la Russie tient énormément à son statut de fournisseur fiable c’est la raison pour laquelle elle n’a formellement jamais coupé le gaz à l’Union européenne. Et on entend souvent ces arguments en Russie qui sont de dire que même au plus fort de la guerre froide il n’y avait jamais eu d’interruption du gaz. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver.

Ce que l’on sait, c’est que jusqu’à présent, ce n’est pas arrivé, avec la nuance peut-être qu’il peut y avoir des moyens détournés d’atténuer des livraisons de gaz, il peut y avoir des gazoducs qui se mettent à fonctionner moins bien ou des problèmes techniques sur les lignes. Il y a des moyens détournés d’exercer une pression sur l’Union européenne. Mais pour l’instant la Russie rappelle qu’elle n’a jamais coupé le gaz à l’Europe et déclare que ce n’est pas dans son intérêt de le faire.

Mais c’est quand même arrivé en 2009 par exemple non ? Avec le gazoduc Brotherhood qui passe par l’Ukraine justement…

Il y avait une coupure qui était due à un problème de non-paiement de la dette ukrainienne à l’égard de la Russie pour l’achat du gaz et donc la Russie avait effectivement coupé le gaz qui selon Gazprom n’avait pas été payé. Mais c’était le gaz qui était destiné à l’Ukraine et donc c’est l’Ukraine qui en réalité avait été coupée du gaz dans une situation de crise aiguë. Et l’Ukraine a alors prélevé du gaz qui était destiné à l’Union européenne ce qui a donc diminué les quantités de gaz qui sont finalement parvenus dans l’Union européenne.

Mais c’est très conflictuel comme analyse puisqu’évidemment les positions ne sont pas du tout concordantes sur cette période-là. Cela dit, pendant toutes les crises du gaz il y a eu en fait ce risque qu’un conflit de prix où d’approvisionnement entre l’Ukraine et la Russie n’ait des effets sur l’approvisionnement européen et ça a été justement une des raisons une qui ont incité l’Union européenne à diversifier ses voies d’approvisionnement en en créant également des lignes directes avec la Russie.