Crise sociale au Royaume-Uni : il y a plusieurs facteurs, mais "celui qui explique un peu plus que les autres, c’est le Brexit"

C’est du jamais vu depuis la fin des années 70, 40 ans que le Royaume-Uni n’avait plus connu pareil mouvement social. Plus d’un million de travailleurs s’apprêtent à faire grève d’ici au 31 décembre. Cheminots, postiers, douaniers réclament de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire dans un contexte d’inflation à 11%. Et encore plus exceptionnel, les infirmiers et infirmières débrayent aujourd’hui en Angleterre et au Pays de Galles pour la première fois depuis un siècle. Les soignants ont perdu 20% de pouvoir d’achat en 12 ans.

Une infirmière londonienne, gréviste, estime qu'"il y a un cruel manque de ressources. Nous devons prendre des gardes supplémentaires, faire des heures supplémentaires après nos 12 heures, nous courrons après le temps en permanence. Mais nous n’avons pas assez de personnel, alors que peut-on faire ? Nous n’avons pas le choix que de travailler avec un nombre énorme de patients, ce qui n’est plus sécuritaire. Nous faisons ce métier pour aider, pour protéger nos patients et leur prodiguer les meilleurs soins, et c’est difficile de travailler dans des conditions où cela n’est pas possible."