Crise sanitaire, énergétique et alimentaire : "Il faut sortir de cette idée que la précarité est une marginalité"

Une solution, rationner

Le fait de consommer beaucoup ou peu repose sur la possibilité d’y faire face financièrement. Or, la surconsommation est tout aussi problématique que la sous-consommation. "Et on sent que la surconsommation n’est pas tout à fait prise en charge aujourd’hui", regrette Céline Nieuwenhuys.

Et si les inégalités se creusent actuellement, les crises à venir ne vont certainement pas arranger les choses. C’est donc là qu’intervient la notion de rationnement.

On ne va pas pouvoir fonctionner en laissant les personnes précaires sous-consommer et les gros consommateurs surconsommer

"Le rapport du Giec nous dit qu’il nous reste trois ans et on ne va pas pouvoir fonctionner en laissant les personnes précaires sous-consommer et les gros consommateurs surconsommer", explique la secrétaire générale de la fédération des services sociaux.

Et dans la logique des choses, cette question du rationnement touchera donc davantage les ménages aisés que les ménages précaires. "C'est l'occasion de renverser la tendance. Pas dans une optique de favoriser les uns et pas les autres, mais parce qu'on ne peut plus appauvrir les personnes."