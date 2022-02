Crise russo-ukrainienne : le point sur la situation

Situation sur le terrain, tractations diplomatiques, principales déclarations: le point sur la crise russo-ukrainienne.

L'Ukraine rappelle ses réservistes

L'Ukraine a lancé mercredi la mobilisation des réservistes de son armée et demandé à ses ressortissants de quitter la Russie au plus vite.

"La mobilisation concernera les réservistes âgés de 18 à 60 ans", officiers et militaires de rangs de la réserve opérationnelle appelés à rejoindre leur unité d'origine si besoin. L'Ukraine compte plus de 200.000 réservistes en plus des 250.000 membres des forces armées régulières.

Le Conseil de sécurité ukrainien a par ailleurs demandé d'instaurer un état d'urgence dans le pays, une décision que le Parlement doit entériner dans les 48 heures.

Sanctions de l'UE bientôt en vigueur

Le paquet de sanctions adopté par l'Union européenne contre la Russie après la reconnaissance par Moscou de deux entités séparatistes dans l'Est de l'Ukraine entrera en vigueur dès mercredi soir ou jeudi, selon le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.