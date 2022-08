Crise politique en Italie : premier accord d’union au centre gauche avant les législatives de septembre

La gauche est sous pression pour présenter un ticket gagnant depuis l’effondrement le mois dernier de la coalition d’union nationale du Premier ministre Mario Draghi, qui a donné le coup d’envoi d’une campagne électorale pour les législatives rapidement dominées par la droite.

Fratelli d’Italia, formation nationaliste et eurosceptique, est actuellement en tête des sondages avec environ 24% des voix. Ses alliés, Forza Italia et la Lega anti-immigration, sont crédités respectivement de 7% et 12% des intentions de vote.