Crise politique en Italie : les partis de droite présentent leur programme de gouvernement

Les partis promettent une "adhésion totale au processus d’intégration européenne", mais souhaitent une union "plus politique et moins bureaucratique" et appellent à une "révision" des règles de l’UE en matière de dépenses publiques et de gouvernance économique.

Ils évoquent également la possibilité de modifier le plan de réforme déjà convenu avec l’Union européenne en échange de près de 200 milliards d’euros de fonds post-pandémie, en fonction de "l’évolution des conditions, des besoins et des priorités".

Le programme de Georgia Meloni appelle à la défense et à la promotion "des racines historiques et culturelles classiques et judéo-chrétiennes de l’Europe et de son identité".

Elle promet également d’arrêter les migrants qui arrivent par dizaines de milliers chaque année sur les côtes italiennes dans des bateaux en provenance d’Afrique du Nord, en proposant des centres de traitement des demandes d’asile en dehors de l’UE.