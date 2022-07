Crise politique en Italie :"L’ombre de la Russie" planerait sur la chute de Draghi ? Matteo Salvini dans la tourmente

Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a dénoncé une "tentative de la part des Russes de faire démissionner les ministres de la Lega du gouvernement Draghi".

"Nous voulons savoir si c’est (le président russe Vladimir) Poutine qui a fait tomber le gouvernement Draghi", a réagi le patron du Parti démocrate Enrico Letta.

Matteo Salvini s’est en retour moqué d’une "gauche divisée et désespérée […] qui passe son temps à chercher des fascistes, des Russes et des racistes qui n’existent pas". "Nous sommes aux côtés de l’Occident et de la démocratie", a-t-il dit, fustigeant "des infox".

L’ambassade de Russie n’a pas fait de commentaires.