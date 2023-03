Crise politique en Israël : Benjamin Netanyahou pourrait geler sa réforme judiciaire

Le gouvernement israélien est plongé ce lundi dans une crise politique provoquée par la volonté manifestée par le Premier ministre de geler son projet très controversé de réforme du système judiciaire. Des membres influents du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, l’encouragent à marquer une pause. Mais ses alliés d’extrême-droite menacent de quitter la coalition en cas de suspension du projet.

Le gouvernement divisé

Les médias israéliens avaient annoncé une prise de parole de Benjamin Netanyahou à 9h30, heure de Bruxelles. Le chef du gouvernement devait annoncer une suspension de la réforme, qui achève son parcours parlementaire. Mais cette déclaration a été reportée en raison des fortes tensions au sein de son équipe.

Le ministre de la sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, classé à l’extrême-droite de l’échiquier politique israélien, s’est opposé à une suspension de la réforme. "Nous ne devons pas arrêter la réforme du système judiciaire et nous ne devons pas céder à l’anarchie", écrit-il sur Twitter.

D’autres ministres, comme celui de l’économie Nir Barkat, appellent au contraire à soutenir le chef du gouvernement dans sa volonté de suspendre le processus. Ces tensions sont susceptibles de faire vaciller le gouvernement israélien.

Grève générale immédiate, Ben Gourion s’arrête

Dans le même temps, la pression de la rue ne faiblit pas. La principale centrale syndicale du pays, l’Histadrout, a déclenché ce lundi matin une grève générale immédiate. "Dès la fin de cette conférence de presse, l’Etat d’Israël s’arrête. Nous avons pour mission d’arrêter le processus de législation et nous allons le faire", a déclaré Arnon Bar David, qui dirige l’organisation. Le syndicat des travailleurs de l’aéroport international Ben Gourion a annoncé dans la foulée l’arrêt immédiat des décollages des avions.

Le président Isaac Herzog, qui n’exerce pas de responsabilité dans la gestion quotidienne du pays, a lancé sur Twitter un appel solennel au gouvernement : "Au nom de l’unité avec le peuple d’Israël, au nom de la responsabilité qui vous incombe, je vous demande d’arrêter immédiatement le processus législatif." Le chef de l’Etat israélien a déjà appelé à plusieurs reprises à trouver une solution de compromis, sans succès.

Ministre limogé

Dimanche, Benjamin Netanyahou avait limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s’était dit favorable à une suspension du projet gouvernemental. Ce limogeage surprise a fait descendre une nouvelle fois des dizaines de milliers de personnes dans les rues, à Jérusalem et Tel Aviv. Deux députés du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu et de Yoav Gallant, ont soutenu publiquement le ministre déchu, fragilisant un peu plus la majorité parlementaire.

La réforme du système judiciaire est accusée de mettre en danger le système démocratique en place en Israël. Elle prévoit entre autres de renforcer le rôle du gouvernement dans la désignation des juges. La capacité de la Cour suprême d’annuler des lois serait limitée.

Une nouvelle manifestation est annoncée cet après-midi à proximité de la Knesset, le parlement à Jérusalem. Les manifestants arrivent en nombre, en scandant le slogan "démocratie", comme le montre la vidéo ci-dessous, prise dans la gare souterraine de Jérusalem. Israël s’enfonce un peu plus dans une profonde crise politique et sociale.