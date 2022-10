Crise, nous sommes en période de transition et pas de crise ponctuelle !

Observer les grandes tendances, voici l’intérêt du dernier livre de François Lenglet, de TF1 et LCI, qui sort donc un ouvrage sur la crise actuelle. C’est qu’il constate que la génération actuelle est en demande de davantage de protection. La population est moins demandeuse de liberté mais de davantage de protection de la part de l’état édredon.

La génération de baby-boomer, celle qui est pensionnée maintenant ou malheureusement au cimetière, cette génération avait une soif de liberté totale. Les baby-boomers se sont révoltés à l’époque contre leurs parents. Le résultat, c’est que leurs enfants, les grands-parents d’aujourd’hui, sont à l’origine de mai 1968 et de ces libertés extrêmes et qui a libéralisé à tous crins l’économie au fur et à mesure qu’elle venait au pouvoir et sur le marché du travail.

L’excès de liberté ramène immanquablement à une demande d’ordre. Chaque génération prend le contre-pied de celle qui la précède avec l’illusion de construire un monde nouveau, alors que, faisant le contraire de ses parents, elle retombe tout simplement en réalité dans les erreurs de ses grands-parents. En clair, l’histoire économique et l’histoire tout court ne seraient donc qu’une rotation des idées et des hommes. Avec la transition énergétique il faut être extrêmement prudent, car ce sont durant ces périodes de transition que c’est plus dangereux : le monde ancien craque alors que le monde nouveau n’arrive pas encore à s’imposer...