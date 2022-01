Crise migratoire aux Etats-Unis : notre reportage à Yuma, en Arizona

Ce 20 janvier, cela fait un an jour pour jour que Joe Biden a succédé à Donald Trump. Une présidence marquée notamment par un discours moins répressif concernant l’arrivée des migrants sur le territoire américain. Joe Biden a ainsi arrêté les travaux du fameux "mur" voulu par son prédécesseur républicain à la frontière avec le Mexique. Aujourd’hui, les Etats-Unis font face à une crise migratoire sans précédent.

En un an, plus d’un million sept cent mille personnes ont été arrêtées pour avoir franchi clandestinement la frontière sud des USA : un record absolu. Joe Biden a quelque peu ajusté sa politique… mais les arrivées illégales se multiplient encore et cela cristallise plus que jamais les tensions sur fond de drames humains.

Découvrez ci-dessus notre reportage à Yuma, en Arizona, une ville frontalière où le nombre d’arrivées clandestines de migrants a presque doublé par rapport au moment où Donald Trump était au pouvoir.

