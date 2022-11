Crise gouvernementale au Royaume-Uni : Londres pourrait augmenter l'impôt sur l'héritage, le revenu ou l'énergie

Hausses de facto de l'impôt sur les successions ou sur le revenu, augmentation de la taxe exceptionnelle sur le secteur de l'énergie: Londres étudie selon la presse britannique de nombreux leviers fiscaux pour équilibrer son budget, qui sera présenté la semaine prochaine.

Le chancelier de l'Echiquier Jeremy Hunt s'apprête ainsi à prolonger de deux ans, jusqu'en 2028, un gel en vigueur des seuils de l'impôt sur les successions, affirment plusieurs médias mardi.

Dans un contexte d'inflation, cela propulserait mécaniquement certains ménages dans une tranche supérieure d'imposition et se traduirait par une hausse des recettes fiscales.

Ce "raid furtif" sur les héritages pourrait s'ajouter à des gels de seuils d'autres impôts, sur les revenus, les pensions de retraite ou les plus-values avec à la clé des milliards de livres pour les caisses du gouvernement, sans avoir besoin d'annonces frontales d'augmentation des prélèvements, selon le Financial Times.

L'augmentation et la prolongation d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices du secteur de l'énergie, fixée à 25% et prévue jusqu'en 2025 - mais permettant une exonération quasi totale en cas d'investissements - est aussi largement évoquée.

Arbitrage budgétaire

Le chancelier de l'Echiquier Jeremy Hunt doit présenter le 17 novembre des arbitrages budgétaires censé rassurer des marchés affolés par le plan du précédent et éphémère gouvernement de Liz Truss, fait de baisses d'impôts et d'aides massives aux factures énergétiques.

M. Hunt est déjà revenu sur l'essentiel de ses mesures, remettant notamment à l'agenda une hausse prévue de l'impôt sur les sociétés l'an prochain, de 19 à 25%.

Le ministère des Finances étudierait des hausses d'impôts de quelque 21 milliards de livres et des baisses de dépenses de l'ordre de 33 milliards, des chiffres que le Trésor, contacté mardi par l'AFP, s'est refusé à confirmer.

Un porte-parole du gouvernement a toutefois répété mardi que des "décisions difficiles" seront prises "pour restaurer la crédibilité budgétaire".

De douloureuses coupes budgétaires sont donc attendues mais M. Hunt et le nouveau Premier ministre Rishi Sunak seraient cependant prêts à faire augmenter les retraites et les allocations en ligne avec l'inflation, affirme mardi le quotidien The Times.

Le gouvernement britannique a renoncé lundi à construire un nouveau vaisseau amiral, voulu par l'ex-Premier ministre Boris Johnson comme un "étendard national" des intérêts commerciaux du Royaume-Uni après le Brexit et dont le coût de construction était estimé à 250 millions de livres.