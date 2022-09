Crise énergétique : voici les premières mesures adoptées par le gouvernement wallon

Pour les entreprises, divers dispositifs existent déjà : Easygreen à destination des PME et WalEnergie pour les plus grandes entreprises. Toutes les demandes des entreprises liées à la crise sont centralisées via le 1890. Par ailleurs, une task force a été mise en place avec le gouvernement, les outils économiques et l’administration, poursuivent les autorités régionales.

Selon ces dernières, toute demande qui concerne une réduction d’un impact énergétique sera traitée par une procédure accélérée (isolation, photovoltaïque, etc.)

Le dernier volet des mesures concerne les économies d’énergie, avec notamment un renforcement du budget global des prêts à taux zéro pour rénover son habitation ; la diminution de la consommation d’énergie des bâtiments publics – deux circulaires ont été adressées à l’ensemble des administrations wallonnes et aux pouvoirs locaux afin de leur demander de réduire au maximum leur consommation d’énergie – ou encore la réduction de l’éclairage routier sur le réseau régional tout en tenant compte des impératifs de sécurité routière.

Enfin, le gouvernement "continuera à examiner toutes autres pistes possibles pour aider davantage encore les ménages et les entreprises", a-t-il assuré.