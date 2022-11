Crise énergétique : "une plaisanterie !", Madrid tire à boulets rouges sur la proposition de l’Europe sur le prix du gaz

Elle souhaite que l’exécutif européen revoie sa copie. "Sinon, nous allons toute simplement cesser de soutenir les propositions de la Commission sur d’autres questions qui pourraient être importantes pour elle", a-t-elle menacé.

Le plafond proposé par la Commission entrerait en action si et seulement si les prix des contrats mensuels sur le marché néerlandais de référence TTF dépassent 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives. Or, les contrats mensuels n’ont dépassé 275 euros/MWh cette année que lors d’une très brève période fin août, avec un pic à environ 350 euros, quand les Vingt-Sept se faisaient concurrence pour remplir leurs réserves. Et les prix évoluent actuellement autour de 120 euros.