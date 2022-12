"La moitié de notre comptoir est aujourd’hui coupé et le restera pour toute la durée de la crise énergétique", explique Jérémy Ernst. Sauf que 2 fois moins de frigos signifie aussi 2 fois moins de glace pour ses clients...

Ce n’est plus tenable.

En échange, ce glacier vend de nouveaux produits comme des macarons. Grâce à cela, il utilise moins d'énergie et réduit sa facture qui a explosé ces derniers mois : "On a une facture énergétique qui passe de 20.000 à 60.000 euros si on ne fait rien. Et cela, on ne peut pas l’absorber avec les matières premières qui augmentent de 30 pourcents, les salaires qui augmentent aussi avec l’inflation. Ce n’est donc plus tenable. D’ailleurs, on s’est dit qu’on allait fermer".

Une pensée inacceptable pour cet entrepreneur...