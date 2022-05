Crise énergétique : un jackpot pour Engie-Electrabel ?

Et si l’on se réfère aux résultats du groupe, l’année 2022 s’annonce excellente elle aussi. Sur le premier trimestre, Engie a dégagé une marge brute (marge avant impôts et déduction des investissements et intérêts) de 4,6 milliards d’euros. Un an plus tôt, cette même marge brute sur le premier trimestre était de 3 milliards d’euros. Soit une augmentation… de 53% par rapport à l’année dernière.

Il s’agit de l’ensemble du groupe Engie mais il apparaît clairement dans les comptes que la partie belge y contribue pour beaucoup !