Crise énergétique : un boucher de Hotton saigné par les factures électriques

Depuis quelques mois, Damien Leboutte subit de plein fouet la crise énergétique. Gérant d’une petite boucherie familiale située à Melreux (Hotton), l’homme s’inquiète de l’explosion des prix du gaz et de l’électricité. "La dernière année, je payais 2950 euros par mois pour l’électricité, soit environ 36.000 euros sur un an. Mais pour la dernière période de 6 mois, je vais devoir débourser 45.000 euros ! En d’autres termes, sur une demi-année, je vais payer une fois et demie ce que je donne sur un an. Cela devient vraiment impossible. Et cela risque encore d’augmenter."

Damien espère obtenir des aides financières pour pouvoir nouer les deux bouts. Mais ce n’est pas évident ! Surtout après avoir déjà subi de lourdes pertes à cause de la crise sanitaire et des travaux de voirie qui ont réduit le nombre de clients. Le boucher a surtout subi de gros dégâts à la suite des inondations de juillet 2021. "Je n’ai pas pris le risque de faire un crédit pour réparer les dégâts, car les factures énergétiques sont devenues trop lourdes", explique le boucher.

Aujourd’hui, le commerçant se demande comment faire pour garder la tête hors de l’eau. "La boucherie emploie trois équivalents temps plein et demi", commente l’homme. "Mais je n’ai pas envie de licencier ces personnes qui font partie de ma famille". Pas envie non plus de s’épuiser au travail en tentant d’assurer seul toutes les tâches nécessaires. Une situation alarmante pour un cas qui est loin d’être isolé !