Crise énergétique : toutes ces initiatives locales pour limiter la hausse des prix (Carte Interactive)

Boulangeries, fleuristes, clubs de sports, piscines communales, particuliers... En Wallonie et à Bruxelles, nombreux sont les indépendants, infrastructures et autorités locales à subir la hausse des prix de l’énergie.

Mais beaucoup se sont également creusés les méninges et ne sont pas restés les bras croisés en attendant de voir tomber la facture ! Vivre Ici, la RTBF et les télévisions locales sont partis à la rencontre de ces personnes qui, à leur échelle, ont trouvé des alternatives économes et, bien souvent, écologiques afin de réduire leurs factures. Des nouvelles idées inspirantes qui vont (sans doute) inspirer le monde de demain !

Petit tour de ces initiatives locales grâce à notre carte interactive.