Crise énergétique : "Rien n'indique que la Belgique devra activer son plan d'urgence gaz" selon Tinne Van der Straeten

Une première mise à jour a été effectuée en avril, avant une deuxième en septembre. Dans la première version, le groupe protégé était plus vaste. La distinction fondée sur un raccordement des entreprises au réseau de Fluxys ou au réseau de distribution a également disparu. L'Europe avait formulé des remarques à cet égard.

"Le plus important est que les plans d'urgence soient affinés et adaptés au mieux aux situations concrètes", explique le cabinet Van der Straeten. Les plans existaient, mais ont maintenant été affinés une deuxième fois en raison de la guerre en Ukraine et du risque accru pour l'approvisionnement en Europe.

Mais "rien n'indique que le plan d'urgence belge sera activé", assure le cabinet. "La Belgique se trouve dans une position unique en tant que hub européen d'importation et de transit pour le gaz" avec les terminaux GNL à Zeebrugge ou encore le pipeline direct vers la Norvège. La Belgique est solidement connectée avec d'autres pays et l'installation de stockage de Loenhout (province d'Anvers) est pleine. Par ailleurs, "d'autres solutions seraient d'abord utilisées avant d'activer le plan d'urgence", indique le cabinet.