Crise énergétique : pulls, plaids, vêtements thermiques… ont la cote de manière précoce dans les commerces

Alors que les températures baissent, le prix de l’énergie, lui, poursuit sa hausse. Et pour limiter leur consommation de gaz, bon nombre de Belges seront contraints de baisser leur thermostat durant les prochains mois. Par conséquent, les polaires, plaids, collants, leggings et vêtements thermiques ont la cote, à un moment pour le moins inhabituel.

"C’est beaucoup plus tôt que d’habitude. Normalement, c’est au mois de novembre et en décembre, un grand boom, mais en septembre, on n’avait jamais eu autant", indique Gaetanna Mastronardi, manager d’un magasin de vêtements qui connaît une augmentation notable de ses ventes.