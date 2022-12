Crise énergétique : pour le PTB, les gestionnaires de réseau de distribution publics doivent fournir directement les sociétés de logements

Si les réseaux énergétiques privés refusent le tarif social aux sociétés de logements publics, ce sont les gestionnaires de distribution (GRD) publics, Ores et Resa, qui doivent régler le problème, estime lundi le PTB qui défendra une proposition de décret sur le sujet, cette semaine, au Parlement wallon.

Selon le parti d’extrême gauche, "quelque 3000 familles locataires de logements sociaux risquent de voir leurs factures d’énergie augmenter de 620%, aucun fournisseur d’énergie ne voulant fournir 4 sociétés wallonnes de logements publics – La Sambrienne, Toit et Moi, le Logis Tournaisien et Centr’Habitat – pour l’année 2023" alors que leur contrat de fourniture de gaz et d’électricité, qui comprend le tarif social, arrive à échéance le 31 décembre.