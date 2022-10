Crise énergétique : pour Elio Di Rupo, "sur le long terme, la solution c’est réduire drastiquement la consommation d’énergie"

Demander une contribution des gestionnaires de réseaux fait aussi partie des décisions actées et annoncées ce vendredi par le gouvernement wallon. Pour Elio Di Rupo "il ne faut pas les appeler des surprofits." Il poursuit : "Il y a des moyens financiers qui sont réservés, stockés. Aujourd’hui, compte tenu de la crise, tout le monde doit faire un effort. Et donc, nous demandons aux intermédiaires, c’est-à-dire des régulateurs de réseaux, qui ont des moyens – tous n’ont pas les mêmes moyens, ORES a beaucoup plus de moyens que RESA – mais on demande aux deux d’injecter ces moyens financiers pour réduire la facture énergétique de nos concitoyens."

Pour le ministre-président wallon, il ne s’agit pas d’une taxe supplémentaire, "mais tout le monde doit faire un effort."