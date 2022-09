Crise énergétique : plus de 31 millions d’euros alloués à la rénovation de 64 lieux culturels

Les économies d’énergie passent notamment par l’isolation des bâtiments. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), plus de 31 millions d’euros sont prévus pour un vaste chantier de rénovation des lieux de culture. Parmi les 64 dossiers sélectionnés figure celui du Musée d’Ixelles.

Infiltrations, manque d’isolation et de climatisation, ce bâtiment, qui a plus de 130 ans, présente de nombreux signes de vieillesse. "Au gré des décennies, on a mis des sparadraps, mais à un moment, il faut prendre la globalité du bâtiment où c’est problématique", indique Claire Leblanc, directrice du musée.

Avec ses 4500 m2, le Musée d’Ixelles est un véritable gouffre énergétique. Face à l’inflation, l’aide de la FWB est plus qu’essentielle.