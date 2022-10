Crise énergétique : Paul Magnette (PS) prône une "cotisation de crise" pour les très hauts salaires

Paul Magnette estime qu’il faudrait demander une cotisation de crise pour un très haut salaire de ministre ou de dirigeant de la haute fonction publique, équivalent à 250.000 euros bruts annuels imposables. "C’est une manière de dire que ceux qui ont les plus larges épaules sont aussi amenés à contribution. Mais il faut aussi augmenter les prélèvements sur la fortune". Il souhaite relever le seuil de la taxe sur les comptes titres, cela peut rapporter 400 millions d’euros, selon lui.

Paul Magnette considère que, si les mesures qui aident les entreprises, la santé, le non-marchand ou les communes "coûtent beaucoup d’argent à court terme, mais ne pas prendre ces mesures coûterait infiniment plus à moyen et à long terme si l’on laisse les gens aller à la faillite, et les familles aller au surendettement cela va être une catastrophe sociale absolue. Et le coût pour la collectivité en sera encore beaucoup plus élevé".