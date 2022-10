Crise énergétique : les patrons wallons tirent la sonnette d’alarme, même si l’aide du fédéral va dans le bon sens

L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) a présenté ses perspectives économiques pour les mois à venir. 350 patrons wallons ont été interrogés par l’UWE. Leurs prévisions ne laissent aucun doute : le ralentissement économique en Wallonie semble inévitable et sera important. L’activité des entreprises sera en baisse. Idem pour les exportations, les investissements et la création d’emplois.

Ce que beaucoup d’industriels craignent, c’est la flambée des prix de l’énergie. Toutes les entreprises ne la ressentent pas encore, protégées jusqu’à présent par des contrats fixes. Pour beaucoup, ces contrats expireront en 2023. "C’est à ce moment-là qu’il y aura un risque important que la situation dégénère en une crise énergétique majeure", communique l’UWE.

L’inflation élevée et l’augmentation des coûts salariaux qu’elle entraîne via l’indexation des salaires ne font pas non plus les affaires des entreprises.