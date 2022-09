Crise énergétique : Les Engagés proposent un "électrochoc" pour un "Etat stratège" en matière d’énergie

Ils proposent notamment de prolonger les réacteurs existants "qui sont sûrs" et de multiplier par deux ou trois de la production nucléaire actuelle via la construction de jusqu’à 20 réacteurs supplémentaires. Objectif : que le nucléaire assure demain 25% de nos besoins énergétiques, contre moins de 9 aujourd’hui.

"On va avoir besoin de nucléaire à l’avenir. C’est l’évidence même si l’on veut électrifier notre mix énergétique ! ", a insisté le député fédéral Georges Dallemagne.

Outre ce recours accru à l’atome, les Engagés préconisent aussi de réduire de 25% la consommation nette énergétique du pays à l’horizon 2050, notamment via un programme massif d’isolation des bâtiments et des habitations financé par le mécanisme du tiers investisseur, mais aussi l’interdiction de l’éclairage nocturne des magasins et bureaux, la diminution du chauffage et de la climatisation dans les bâtiments publics et les commerces, etc.

Enfin, le parti propose de multiplier par quatre les énergies renouvelables d’ici trente ans, notamment via la biomasse, le biogaz ou l’hydrogène.

Même s’ils sont actuellement partout dans l’opposition, les Engagés se sont néanmoins dits prêts lundi à soutenir de l’extérieur toute initiative des gouvernements en place pour aider à soulager au plus vite les factures énergétiques des citoyens et des entreprises.