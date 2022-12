Avec la crise de l’énergie qui bat son plein en ce moment, des habitudes nouvelles sont apparues. Pour ne plus devoir chauffer des chambres entièrement, de plus en plus de personnes optent pour les couvertures chauffantes. On préchauffe donc son lit avant d’aller dormir. Mais ces accessoires peuvent amener quelques désagréments. Tout d’abord, l’électricité est elle aussi, plus chère qu’avant. Mais surtout en ce qui concerne la sécurité. Des accidents peuvent arriver.