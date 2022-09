Crise énergétique : le patronat espère du concret "dans les semaines à venir"

Les fédérations patronales ont été reçues lundi en fin d’après-midi au 16 rue de la Loi pour une concertation avec le Premier ministre, les ministres-présidents régionaux et plusieurs ministres du gouvernement fédéral à propos de la crise énergétique. L’occasion pour elles de rappeler la nécessité de prendre des mesures "rapides et à court terme" et de "mettre des pistes sur la table".

Les représentants politiques présents ont affirmé au banc patronal "qu’ils étaient en train de faire l’inventaire des mesures et leviers disponibles à la fois au niveau fédéral et au niveau régional", a précisé à la sortie de réunion Christophe Wambersie, du Syndicat neutre pour Indépendants (SNI).

Celui-ci garde l’espoir de mesures structurelles sur le plan européen, mais aussi de mesures régionales et fédérales "dans les semaines à venir".