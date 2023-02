Crise énergétique : le formulaire pour obtenir le chèque "pellets" est disponible, quelles sont les modalités pour l'obtenir ?

Pour les personnes qui habitent la Wallonie, une prime pour l’achat du poêle à pellets est aussi possible. 1750€ est prévue dans le cas de l’installation d’une chaudière. Le montant de la prime dépend des revenus et de la composition du ménage. Dans le cas de l’installation d’une chaudière biomasse (soit une chaudière à pellet), la prime est de 1000€ minimum et peut atteindre 6000€. Pour les poêles, l’aide est entre 250 et 1500 euros.

Notez que des primes, notamment pour la rénovation, sont proposées par la Wallonie.

Pour les résidents de la région bruxelloise, les primes du programme "rénolution 2022" sont aussi prévues.