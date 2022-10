Crise énergétique : la Wallonie dégage des moyens pour les refuges pour animaux

La Wallonie a décidé de dégager des moyens financiers supplémentaires pour soutenir les refuges pour animaux et les CREAVES, les centres de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage, confrontés eux aussi à la crise énergétique.

À partir de 15 novembre, les 133 refuges et 15 CREAVES recevront ainsi une aide d’un montant maximal de 2000 euros pour leur permettre de réduire les surcoûts de fonctionnement engendrés par la hausse des prix de l’énergie. Ces derniers devront remettre une déclaration de créance et s’engager à envoyer les pièces justificatives de leurs factures d’énergie (mais aussi frais de vétérinaires et achats de nourriture) pour le 1er mars 2023.