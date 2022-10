Crise énergétique : la France lance une concertation "grand public" sur l’avenir de l’énergie

Cette concertation bénéficiera du suivi de quatre garants de la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité administrative indépendante qui a conseillé le gouvernement sur ses modalités d’organisation. Leur mission : garantir la transparence, la neutralité, et le "devoir de suite", en l’occurrence une synthèse qui sera versée aux travaux parlementaires.

Trois grandes questions seront posées au public, avec comme objectif la neutralité carbone en 2050 (consistant à ne pas générer plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’on ne peut en absorber) : comment adapter notre consommation ? Comment satisfaire nos besoins énergétiques tout en sortant de notre dépendance aux énergies fossiles ? Comment planifier et financer notre transition énergétique ?

"L’atteinte de ces objectifs implique de véritables choix de société sur notre façon de consommer et de produire, de se déplacer, de se loger", souligne le gouvernement dans son communiqué jeudi.

La stratégie gouvernementale, elle, vise à diminuer les consommations (sobriété et efficacité énergétique), et à décarboner la façon dont génère l’électricité, avec les renouvelables et le nucléaire.

Les conclusions de cette concertation pourront-elles éventuellement changer ces orientations ?

"Il y a des grands axes qui ont été brossés par le président Emmanuel Macron […] mais il y a la question du comment, c’est ça qui est au cœur de cette concertation et il faut définir plus précisément la manière dont on va détailler cette politique", souligne le ministère de la Transition énergétique.