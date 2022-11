Crise énergétique : la flambée des prix pénalise davantage les femmes, alertent les syndicats européens

En octobre 2022, les prix de l'énergie ont bondi de plus de 40% par rapport à octobre 2021 dans la zone euro, selon les données d'Eurostat.

La crise aggrave aussi la situation des femmes qui voudraient quitter le domicile familial à cause d'un conjoint violent, mais qui dépendent financièrement de leur partenaire et ne pourraient subvenir seules à leurs besoins, relève la CES.

"De nombreuses femmes peinaient déjà à payer des produits de base en raison des inégalités salariales", regrette la secrétaire générale adjointe de la Confédération Esther Lynch, citée dans le communiqué.

"La crise du coût de la vie les a plongées dans une grande précarité", ajoute-t-elle.

En matière d'inégalités salariales, la moyenne européenne de 13% cache de grandes disparités d'un pays à l'autre.

Les écarts de salaires moyens ne sont que de 0,7% au Luxembourg, contre plus de 20% en Estonie et en Lettonie, selon des données publiées en mars par Eurostat. En Belgique, l'écart salarial s'établit à 9,2% avec correction de la durée de travail et à 23,1% sans cette correction, selon l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Le deuxième écart est plus important en raison du grand nombre de femmes travaillant à temps partiel.